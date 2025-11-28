Il nome di Paolo Baldieri rievoca bellissimi ricordi ai tifosi del Pisa, specie se si parla di gare contro l'Inter: fu lui, infatti, a regalare ai toscani la vittoria sulla Beneamata nella stagione 1985-86 con un bel tiro da fuori. Oggi, intervistato da Sesta Porta News per 'Finestra sull’Arena', Baldieri parla della gara tutta nerazzurra di domenica pomeriggio che torna dopo 34 anni di assenza: "Non devi partire pensando: 'Facciamo per forza punti con l’Inter', ma devi andare in campo per provare a metterli sotto. Le partite da giocare all’arma bianca per la salvezza sono altre, però i punti con le grandi ti fanno fare il salto di qualità. Giocare contro l’Inter è uno stimolo enorme. Ai nostri tempi le gare con Juve, Inter, Milan si preparavano quasi da sole. E lo dice uno che l’Inter l’ha battuta in dieci. Sono passati tanti anni, sarà un’altra storia, ma non è impossibile”.

Un messaggio al Pisa che va ad affrontare l’Inter e ai suoi tifosi.

“Ai giocatori dico di godersela. Sono partite che restano. Se fai gol all’Inter se ne parla ancora dopo più di 40 anni, lo sto vedendo sulla mia pelle. Andate in campo senza paura. Ai tifosi dico di continuare a stare vicino alla squadra. Finora il Pisa non è stato inferiore a nessuno. Con l’Inter servirà una gara quasi perfetta, ma nulla è scritto. L’Arena certe notti le conosce bene”.