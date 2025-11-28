Ospite del programma di Sporittalia 'Offside', Emiliano Viviano è tornato a dire la sua su Yann Sommer dopo la partita persa contro l'Atletico Madrid dall'Inter: "Io penso che errori gravi non ne abbia fatti, ma alcune mancanze siano parte del suo bagaglio. È un portiere che ha dei limiti fisici, ha una grande reattività in tutto quello che è vicino a lui perché il suo corpo lo aiuta ma ha fatto fatica dove si palesano i suoi limiti fisici legati anche all'altezza. Nulla di catastrofico, però quando sei all'Inter, come al Milan o alla Juve dove sono abituati ad avere portieri fenomenali, la critica è sempre dietro l'angolo".