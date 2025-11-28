Nella deludente trasferta di Madrid in Champions League i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Piotr Zielinski migliore in campo. Alle sue spalle un altro centrocampista, Nicolò Barella mentre a chiusura del podio ecco Yann Bisseck. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.97%

Bisseck 14.33%

Akanji 6.95%

Bastoni 3.48%

Carlos Augusto 0.83%

Barella 16.41%

Calhanoglu 0.28%

Zielinski 34.21%

Dimarco 5.42%

Martinez 0.56%

Bonny 14.46%

Thuram 0.28%

Sucic 0%

Esposito 0.42%

Frattesi 0.28%

Luis Henrique 1.11%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 17 PARTITE:

THURAM 22 PT.

CALHANOGLU 20 PT.

LAUTARO 16 PT.

SUCIC 14 PT.

BARELLA 13 PT.

DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

ESPOSITO E BONNY 9 PT.

ZIELINSKI 8 PT.

MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

DUMFRIES 3 PT.

BISSECK 2 PT.

DIOUF, AKANJI E DE VRIJ 1 PT.