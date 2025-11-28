Nella deludente trasferta di Madrid in Champions League i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Piotr Zielinski migliore in campo. Alle sue spalle un altro centrocampista, Nicolò Barella mentre a chiusura del podio ecco Yann Bisseck. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.97%
Bisseck 14.33%
Akanji 6.95%
Bastoni 3.48%
Carlos Augusto 0.83%
Barella 16.41%
Calhanoglu 0.28%
Zielinski 34.21%
Dimarco 5.42%
Martinez 0.56%
Bonny 14.46%
Thuram 0.28%
Sucic 0%
Esposito 0.42%
Frattesi 0.28%
Luis Henrique 1.11% 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 17 PARTITE:

THURAM 22 PT.
CALHANOGLU 20 PT.
LAUTARO 16 PT.
SUCIC 14 PT.
BARELLA 13 PT.
DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.
ESPOSITO E BONNY 9 PT.
ZIELINSKI 8 PT.
MKIHITARYAN 5 PT.
BASTONI 4 PT.
DUMFRIES 3 PT.
BISSECK 2 PT.
DIOUF, AKANJI E DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 18:00
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture
Print