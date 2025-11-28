L'Inter vola in Arabia Saudita per il quarto anno consecutivo: in palio c'è l'EA SPORTS FC Supercup. Confermato, come nelle ultime due edizioni, il format a quattro squadre: Bologna-Inter sarà la seconda delle due semifinali e si disputerà venerdì 19 dicembre 2025 (ore 22.00 local time – ore 20.00 ora italiana) presso l’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh.
Ai sostenitori nerazzurri sarà destinata la curva di destra (settori K e J), mentre ai sostenitori del Bologna sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D). I biglietti sono in vendita a questo link con prezzi a partire da 16€. Quattro le categorie disponibili: 16€, 23€, 39€ e 46€.
Sezione: Focus / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 17:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
