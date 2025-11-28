Contro il Pisa Marcus Thuram si candida per una maglia da titolare. Il francese potrebbe così tornare a incrociare una neopromossa, un tipo di avversaria contro la quale ha spesso trovato la via del gol. Sono 5 le reti segnate nelle ultime 8 sfide contro squadre salite dalla Serie B, compresa quella realizzata nell’ultima trasferta contro una neopromossa, lo scorso 5 aprile al Tardini contro il Parma.

Sezione: Stats / Data: Ven 28 novembre 2025 alle 20:45
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print