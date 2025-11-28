In vista della sfida tra Parma e Lione Legends, l’ex portiere dei gialloblu Marco Ballotta, visto anche con le maglie di Inter, Lazio, Reggiana e Modena, ha offerto alla Gazzetta di Parma la sua disamina sulla corsa per lo Scudetto: "Vedo sempre Inter e Napoli sopra a tutte, poi ci sono Milan, Roma, lo stesso Bologna lì vicino e il Como che sta facendo meraviglie. È un campionato molto equilibrato, sta già dando indicazioni ma sia davanti che in coda c’è tanto equilibrio. Sarà una bella lotta".