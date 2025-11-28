Domenica scorsa San Siro si è illuminato per celebrare non solo il calcio, ma anche la solida unione tra Betsson Sport e l'Inter. Prima del fischio d'inizio del derby, il terreno di gioco è stato teatro di un significativo incontro istituzionale che ha visto protagonisti Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group, insieme al Vice President dell’Inter Javier Zanetti e a Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer del club nerazzurro.

Un incontro cordiale e una stretta di mano che suggellano l'avvio di un nuovo capitolo di questa collaborazione: una partnership che entra nel vivo con rinnovato entusiasmo, unendo i brand sotto il segno della passione per lo sport e dell'eccellenza.

La serata è stata inoltre l'occasione per celebrare la passione dei tifosi con numerose attività esclusive targate Betsson.Sport, che hanno animato il pre-partita regalando spettacolo e intrattenimento.

Per rivivere l'atmosfera unica di San Siro e scoprire tutte le attivazioni dedicate ai fan, è disponibile QUI il video recap ufficiale della giornata.