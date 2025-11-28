Adriano Galliani, intervenuto alla presentazione di un libro su Massimiliano Allegri a Milano, parla ai microfoni di Sky Sport confidando nella capacità del tecnico livornese di portare il Milan alla conquista dello Scudetto: "Da tifoso ci spero. Allegri ha vinto alla prima stagione con il Sassuolo, con il Milan la prima volta e con la Juventus".

Gattuso ce la farà a portare l'Italia al Mondiale?

"È un grande motivatore ed è determinato. Sono convinto che questa volta con i playoff ce la facciamo".