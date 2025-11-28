Tre nuovi dirigenti entrano a far parte del Consiglio d’Amministrazione di Armani. È una delle decisioni prese nel processo di successione dopo la morte del noto stilista. Uno è Marco Bizzarri, ex numero uno di Gucci, mentre le altre due novità sono il britannico John Hooks (vicepresidente del gruppo tra il 2009 e il 2011) e Angelo Moratti, figlio di Gian Marco Moratti e nipote dell’ex patron dell’Inter Massimo: in passato fece parte del CdA della squadra di basket dell'Olimpia Milano.