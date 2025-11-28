In estate, è stato uno dei tanti nomi ballati nell'orbita del mercato Inter per il centrocampo, con l'Atalanta che però non ha mai dato segnali concreti di apertura ad una sua cessione. Adesso, però, lo scenario sembra mutare; o almeno, questo è quello che suggeriscono le parole del suo agente André Cury. Cury che intervistato da Cadena SER per il programma 'Què t'hi Jugues!' nei giorni scorsi ha suggerito il nome del centrocampista brasiliano al Barcellona sottolineando: "È un giocatore che credo potrebbe adattarsi molto bene al sistema di gioco del Barcellona, ​​contribuendo con grande fisicità e resistenza. "È un'opportunità perché il suo contratto è in scadenza. L'Atalanta non ha voluto cederlo nonostante abbia ricevuto offerte molto alte. Credo che completeranno il trasferimento in questa sessione invernale o estiva", ha aggiunto.

André Cury ha spiegato che l'Atalanta fino a quest'estate chiedeva "molti soldi, tra i 60 e i 75 milioni di euro", ma che ora si presenta un'opportunità. "È quasi in scadenza di contratto, potrebbero anche dimezzarne il prezzo, tra i 30 e i 40 milioni, ma è un giocatore spettacolare con alcune delle statistiche migliori in Europa per il suo ruolo",