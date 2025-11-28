La sconfitta in extremis contro l'Atletico Madrid, la seconda consecutiva dopo quella nel derby, rischia di lasciare qualche scoria nel morale dell'Inter, chiamata a reagire sul campo del Pisa. La squadra di Alberto Gilardino è reduce da sei risultati utili consecutivi (una vittoria e cinque pareggi) ma all'Arena Garibaldi i bookie sono convinti nel rilancio dI Lautaro Martinez e compagni: il 2 si gioca a 1,32 su Betflag, mentre pareggio e affermazione dei toscani sono in lavagna, nell'ordine, a 5,25 e 9.

Sei delle ultime otto partite della squadra di Cristian Chivu sono terminate con almeno tre reti complessive, come tre delle ultime cinque con il Pisa in campo: per gli esperti è ancora favorito l'Over, visto a 1,73 su 888sport, mentre l'Under è fissato a 2,10. Tre delle vittorie stagionali ottenute dall'Inter sono state per 0-2: questo risultato esatto è proposto a 5,75 ed è quello favorito, mentre 0-1 e 0-3 si giocano nell'ordine a 6,25 e 8. Tra i pareggi l'1-1 (8,50) è preferito allo 0-0 (12), mentre le quote "decollano" in caso di successo dei padroni di casa: l'1-0 è fissato a 17, il 2-1 a 26.