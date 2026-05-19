La prima squadra va aggiornata con nuovi arrivi e forze fresche, su questo non c'è dubbio. Però in casa Inter non si pensa solo ai grossi calibri, bensì si lavora con grande abnegazione anche al futuro del club. Futuro rappresentato dal settore giovanile che, grazie alla nascita della U23, reduce dalla prima stagione in Serie C, ha anche un passaggio intermedio nel calcio professionistico. Un modo ideale per programmare è anche rinnovare i contratti dei giovani. In tal senso, nelle prossime settimane Lamberto Peletti, difensore classe 2008, dovrebbe firmare il suo primo contratto da professionista.

Si tratta, nella visione del club, di una mossa strategica per evitare che altre società approccino il giocatore e provino a portarlo via dal Konami Youth Centre, magari ingolosendolo con la prospettiva di un percorso subito da protagonista. In realtà, è la stessa proposta che l'Inter ha già attuato nei suoi confronti, visto che spesso è stato coinvolto nella U20 di Benny Carbone, pur da sotto età. Nello specifico, per Peletti si registrano 20 presenze stagionali con ottimi risultati al centro della difesa. Nella memoria rimane soprattutto l'esperienza contro l'Atletico Madrid in Youth League.

Le parti stanno discutendo gli ultimi dettagli del contratto e tutto lascia presagire che la fumata bianca arriverà presto. L'Inter ha fiducia in Peletti e la prossima stagione lo attende un ruolo ancora più rilevante nella Primavera.