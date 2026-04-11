Ospite speciale durante l'evento oggi in scena al Quark Hotel Milano per il CardFest, l'esposizione di card sportive e da gioco collezionabili come Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh!, il vice-presidente dell'Inter, Javier Zanetti si è reso protagonista di un incontro con i tifosi con i quali ha scambiato qualche battuta e scattato qualche foto ricordo oltre ad aver firmato cimeli con autografi. Per l'occasione del format, nato con l'intento di importare in Italia il modello dei card show diffusi negli Stati Uniti, l'ex capitano ha firmato la sua carta in edizione limitata targata Topps. Di seguito il video di FcInterNews.it.