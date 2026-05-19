Ciro Ferrara parla al Corriere dello Sport della stagione che sta per concludersi in Serie A, riconoscendo all'Inter i meriti per il campionato dominato. "I nerazzurri hanno strameritato lo scudetto. Tutti i numeri sono dalla loro parte. L’unica eccezione è la miglior difesa, che è del Como. Hanno gestito al meglio anche i momenti di difficoltà", le parole di Ferrara.



Dietro ai nerazzurri, il Napoli di Conte. "Intanto sono certo che preparerà in maniera maniacale l’ultima gara con l’Udinese - dice ancora Ferrara -. Vuole a tutti i costi la seconda piazza. La sua storia parla chiaro, in Serie A, quando ha allenato, o è arrivato primo o secondo. Poi è chiaro che qualcosa gli si possa contestare, come il percorso in Champions. In merito al futuro, ha detto di aver già parlato con il presidente. La mia sensazione, comunque, è che rimarrà».



In forte crisi la Juventus, a un passo dall'esclusione dalla prossima Champions League. "Non mi aspettavo la caduta con la Fiorentina. Immaginavo che l’impegno più complicato lo avesse il Milan, che di contro lo ha superato. Era uno snodo decisivo per la stagione, una partita da non fallire: invece, è stato sbagliato l’approccio ed è venuta a mancare la personalità. Serve una riflessione profonda, a tutti i livelli: società, allenatore e giocatori", afferma ancora Ferrara.