È arrivato intorno alle 11.30 nella sede della Lega Serie A di Via Rosellini a Milano il presidente dell'Inter Beppe Marotta per prendere parte ad un'assemblea che si preannuncia decisamente importante, in quanto da questa assise dei club si inizierà a definire il nome di quello che andrà ad essere il candidato da proporre per le prossime elezioni presidenziali della FIGC in programma il 22 giugno per definire il successore di Gabriele Gravina. 

Ecco il video dell'ingresso di Marotta.

Sezione: Web Tv / Data: Lun 13 aprile 2026 alle 12:10 / Fonte: Dall'inviato Simone Togna
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.