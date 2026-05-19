Una delle situazioni che potrebbero tenere banco nel mercato estivo, per l'Inter, è quella legata ad Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo è reduce da un'ottima stagione nel Bruges, che lo ha acquistato un anno fa dai nerazzurri lasciando però una clausola di riacquisto che il club di via della Liberazione può esercitare alla fine di questa stagione o della prossima.

L'aver giocato molto bene sia nel campionato belga che in Champions League ha però ovviamente avvicinato anche altre realtà, che si sono interessate a Stankovic jr e stanno già pensando a una possibile offerta. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, in particolare ci sono club di Premier League già pronti a spendere 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Sul tema si è però espresso Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter considera il giovane centrocampista come un figlio, visto anche il rapporto che ha costruito negli anni. Lo ha visto nascere, quando era compagno di squadra del padre. Lo ha allevato come calciatore, quando ancora allenava nelle giovanili. Riportarlo a casa tramite la clausola firmata col Bruges e poi rivenderlo per fare plusvalenza avrebbe senso soltanto in un caso: se quei soldi dovessero servire per arrivare a un top player, uno come Nico Paz, sogno nemmeno così nascosto sul quale futuro peserà però la parola di Josè Mourinho, in procinto di tornare sulla panchina del Real Madrid.