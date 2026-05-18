Una giornata e una serata pazzesca, dalla partita contro il Verona alla consegna del trofeo dei Campioni d'Italia fino alla sfilata nell'oceano di tifo riversatosi sulle strade di Milano fino all'apoteosi in Piazza Duomo. FcInterNews.it ha documentato questa giornata che rimarrà negli annali vivendo attimo per attimo tutti i passi della grande festa nerazzurra.

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00.25 - I giocatori si sono ritirati nella Terrazza 21, dove proseguirà la loro festa privata mentre fuori impazza la musica dei Depeche Mode. Si chiude quindi così questa serata magica, che vi abbiamo raccontato con immagini e parole dal momento del via della parata ai cori dei giocatori in Piazza Duomo. Chiudiamo così la nostra live. 

00.19 - Milano è nerazzurra

00.15 - Chivu continua a dettare i cori con l'ausilio di Mengozzi.

00.10 - Decide di prendere il microfono Chivu, per lanciare 'Pazza Inter Amala'.

00.09 - Ecco il video del momento in cui Lautaro alza la Coppa davanti ai tifosi. 

23.57 - Ed eccolo il coro per Lautaro, acclamato dal pienone della piazza.

23.55 - Bellissimo bacio tra Chivu e la moglie, con le due coppe in bella vista. Poi tocca a Lautaro ed Agustina. 

23.52 - Bisseck chiede un coro per Dimarco, poi viene alzato quello per Chivu da Barella.

23.48 - Continuano i cori lanciati dai giocatori. 

23.47 - Che spettacolo Piazza Duomo illuminata dal tifo interista.

23.42 - Lautaro lancia il coro 'anti-Milan' più gettonato. Si esaltano i tifosi. Poi urla al cielo: "Milano siamo noi". 

23.40 - Capopolo di turno è Lautaro, che vuole una Piazza Duomo illuminata al grido: "E per la gente che...", pur con una voce che vien fuori a fatica.

23.37 - Acerbi prende il microfono e lancia un altro 'Chi non salta rossonero è', prima di intonare 'O mia bela madunina'. 

23.34 - Stavolta è Dimarco a chiedere alla folla di cantare: "Giro l'Italia per te"

23.33 - Nicolò Barella e Lautaro Martinez si affacciano con le Coppe in mano. 

23.32 - Così come avvenuto a San Siro, Cristian Chivu viene nominato prima di Nicolò Barella del capitano Lautaro Martinez.

23.31 - Arriva il momento degli attaccanti, il primo è Marcus Thuram. 

23.30 - Hakan Calhanoglu prende il microfono e chiama tutto il pubblico al coro: "Chi non salta rossonero è..."

23.29 - Davide Frattesi inaugura la sfilata dei centrocampisti.

23.27 - Tocca ai difensori, primo chiamato è Bastoni. 

23.27 - MIrko Mengozzi chiama i tre portieri.

23.26 - Cori e canti per il gruppo nerazzurro, mentre fuori lo show pirotecnico avanza. 

23.22 - Parte la festa, con Cristian Chivu che fomenta i tifosi. 

23.19 - Calhanoglu si gode compiaciuto il panorama dalla Terrazza 21.

23.16 - Comincia la discesa dal pullman, ora l'arrivo nella Terrazza 21 da dove, presumibilmente, verranno esposti i trofei e i giocatori prenderanno la parola. Nemmeno Chivu ha voluto rinunciare agli occhialoni...

23.15 - Spettacolo pirotecnico clamoroso, coi giocatori fermi sul pullman ad ammirare. 

23.09 - Il pullman si affaccia a Piazza Duomo, accolto dai fuochi d'artificio e dai cori dei tifosi. 

23.08 - Manca l'ultima curva e il pullman arriverà a Piazza Duomo.

23.04 - Piazza Cordusio, siamo ormai in dirittura d'arrivo. 

22.58 - Il pullman è in Corso Magenta, a pochi minuti da Piazza Duomo.

22.33 - Pur non a grande ritmo, il pullman si sta avvicinando alla meta: Piazza Duomo si intravede all'orizzonte. 

22.31 - Piazza Cordusio attende con ansia l'arrivo del pullman nerazzurro.

21:47 - Secondo Sky Sport l'arrivo in Piazza Duomo è previsto per le 22:30. Orario ottimistico visto che il percorso sembra procedere molto a rilento.

21:41 - Thuram ha indossato il caschetto alla Chivu durante i festeggiamenti del Doblete.

21:25 - Continuano i festeggiamenti, look sobrio per Acerbi e Chivu che lo guarda incantato.

21:04 - Lautaro passa la coppa a Darmian, intanto Bastoni recupera le energie dopo il match mangiando patatine.

20:57 - Intanto in Piazza Buonarroti spunta una bandiera del Milan.

20:20 - La festa entra nel vivo e con essa anche i primi sfottò alle avversarie. È già partito il primo coro “chi non salta rossonero è”, ma soprattutto Thuram ha brevemente alzato uno striscione particolare, con un topo su sfondo rosso e nero.

20:13 - Momenti di ilarità anche per Thuram che sta firmando degli occhiali da sole.

20:12 - Calhanoglu festeggia con i tifosi e con la coppa:

19:58 - Le prime immagini dei BICAMPIONI d'Italia in partenza da San Siro, raccolte dai nostri inviati.

19:39 - Si muove a passo d'uomo il pullman nerazzurro vista la folta presenza dei tifosi, intanto si riempie anche Piazza Duomo.

19:30 - È partito il pullman scoperto da San Siro con sopra la squadra e lo staff tecnico. Comincia così la lunga parata che porterà i nerazzurri per le vie di Milano per festeggiare il Tricolore e la Coppa Italia portati a casa quest'anno.

19:21 - Bastoni: "Tifosi, arriviamo: stavamo finendo di vedere Sinner".

18:56 - I tifosi nerazzurri sono già pronti fuori San Siro per la partenza del pullman scoperto e per i festeggiamenti del Tricolore.

© foto di www.imagephotoagency.it
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Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 00:25
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.