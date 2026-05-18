Era già filtrata nella giornata di ieri ed è confermata oggi, tra le altre fonti, anche da Tuttosport. Cristian Chivu, che ieri ha dato ampio spazio a chi ha giocato meno e schierato dal 1' contro il Verona cinque giocatori in scadenza di contratto (mancava giusto Di Gennaro che è poi entrato al posto di Sommer e che in ogni caso dovrebbe rinnovare) già da domani dovrebbe liberare i giocatori convocati per il prossimo Mondiale.

Significa che Lautaro Martinez chiuderà probabilmente a 17 reti il suo campionato, attualmente da capocannoniere della Serie A e con un margine di 4 marcature su Thuram (un altro che a questo punto non dovrebbe giocare a Bologna), Malen e Douvikas. L'idea è quella di dare a questi giocatori un po' di riposo in più prima di presentarsi ai nastri di partenza della grande manifestazione.

Di conseguenza al Dall'Ara dovrebbero andare in campo diversi giovani più gli elementi esclusi dal Mondiale, compresi gli italiani che purtroppo hanno di nuovo mancato la qualificazione. Tra chi non andrà al di là dell'Oceano ci sono anche gli stessi elementi in scadenza visti ieri dal 1'. Sommer e Mkhitaryan hanno lasciato la nazionale, Acerbi e Darmian non sono più convocati e in ogni caso l'Italia non ci sarà, De Vrij è l'unico che potrebbe andarci e anche il solo per il quale sembra possibile un rinnovo.