Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram non dovrebbero far parte della spedizione nerazzurra per Bologna-Inter, in programma sabato pomeriggio alle 18. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, infatti, i due hanno degli acciacchi da risolvere a livello fisico e col Mondiale alle porte potrebbero essere "liberati" prima del resto della truppa.

Sugli altri giocatori in procinto di partecipare alla rassegna intercontinentale si deciderà, non è escluso che possano avere lo stesso beneficio. Di certo a Bologna ci sarà Lautaro Martinez, che non ha intenzione di perdersi alcuna gara. Innanzitutto perché ha la possibilità di segnare ancora e mettere in cassaforte il primo posto nella classifica cannonieri (dove già troneggia con 17 reti e un +4 sui tre inseguitori principali, ovvero Thuram, Malen e Douvikas) e poi perché vuole mettere ancora minuti nelle gambe proprio in vista del Mondiale. Va ricordato che l'argentino viene da una seconda parte di stagione in cui ha saltato diverse partite per infortunio, è tornato con la Roma ed è poi finito di nuovo in infermeria.

Sulla rosea si parla anche del futuro di Calhanoglu: ha di recente parlato del suo futuro e chiarito di voler restare a Milano. Sulla carta sembra profilarsi un'estate un po' diversa rispetto a quella passata, nella quale ogni giorni c'erano voci dalla Turchia riguardanti un suo possibile trasferimento, in particolare al Galatasaray, mai concretizzatosi.