Diventato al 100% un giocatore del Cagliari dopo la salvezza aritmetica conquistata alla penultima giornata di campionato dagli uomini di Fabio Pisacane, Sebastiano Esposito potrebbe presto diventare un uomo mercato nella prossima sessione estiva. Il Torino, infatti, stando a quanto rivela Tuttosport, lo ha messo nel radar da un paio di mesi, con un primo approccio con il suo agente datato qualche settimana fa

Domenica scorsa, ricorda il quotidiano torinese, è scattato l’obbligo di riscatto per prelevarlo dall'Inter per 4 milioni di euro, da versare subito, più il 40% sulla futura vendita. Una condizione, quest'ultima, che spingerà i sardi a tenere alto il prezzo del cartellino per l’attaccante classe 2002, alzando l'asticella fino a 15 milioni di euro. Quota elevata per gli standard del Toro di Urbano Cairo, che però potrebbe ragionare su una doppia operazione con i rossoblu mettendo sul tavolo il riscatto di Matteo Prati per avere in cambio uno sconto sul prezzo di Esposito. Da capire quale sarà la posizione del club di Tommas Giulini in merito a questa proposta. 

Sezione: News / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 11:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.