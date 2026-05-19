Ospite negli studi di Radio TV Serie A, Danilo D'Ambrosio, ex calciatore con ben 9 anni e mezzo di militanza nerazzurra e riconosciuto dai tifosi come simbolo di un'Inter che si è risollevata per tornare a competere a grandi livelli, ha parlato anche di Matteo Darmian, ai saluti con la maglia nerazzurra per scadenza del contratto, rispondendo a una domanda su un possibile confronto tra i due che verrebbe piuttosto naturale per carattere e caratteristiche tecnico-tattiche.

"Il nostro percorso è quasi similare, lui ha fatto 6 anni all'Inter, io quasi 10 - spiega D'Ambrosio -. Venivo da esperienze simili. E' un ragazzo umile che si è messo a disposizione subito dei compagni e della squadra. La fortuna che ha avuto lui e io non ho avuto, e mi ha costretto a rimboccarmi di più le maniche, è che è arrivato in un'Inter che si stava costruendo ed era già a buon livello, con un allenatore come Conte con cui abbiamo fatto la finale di Europa League il primo anno e siamo andati arrivati a un punto dalla Juventus in campionato. Si vedeva che l'Inter era diversa. Io sono arrivato in una squadra da ricostruire. Però va dato merito a lui che è stato bravo a rimanere in un contesto in cui si è alzata l'asticella".