Il 18 febbraio 2025, a sorpresa, il Parma decise di mettere le chiavi in mano della squadra a Cristian Chivu chiedendogli il non facile compito di salvare la squadra a tredici giornate dalla fine. Una decisione che Federico Cherubini, amministratore delegato del club ducale, racconta così a Sky Sport: "Quando io e il presidente Krause incontrammo Chivu ci fece subito una grande impressione. Quindi abbiamo deciso di iniziare insieme - il suo ricordo -. E' una persona con una grande determinazione. Non aveva mai allenato nel calcio dei grandi, ma sin dal primo allenamento siamo rimasti sinceramente colpiti dal carisma e dalla personalità mostrate. Abbiamo deciso di puntare su di lui per il vissuto di grande campione in campo e per la sua esperienza di tecnico nel vivaio dell'Inter. Eravamo convinti potesse avere tutte le caratteristiche per affrontare un periodo complicato per la squadra. A 21 anni, se non sbaglio, è diventato capitano dell'Ajax, uno dei club più importanti al mondo. E' riuscito a emergere, ero convinto potesse reggere il contesto Inter e San Siro".