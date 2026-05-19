Secondo quanto può rivelato da Calcio e Finanza, Massimo Calvelli è entrato a fare parte del CdA di Stadio San Siro SpA, la società alla quale Inter e Milan hanno affidato la titolarità dell’area su cui sorge lo stadio Giuseppe Meazza e la realizzazione materiale del nuovo stadio. Costituita lo scorso anno, San Siro SpA è controllata al 100% da NSM Holding, la joint venture paritetica costituita da Red Stadco Srl (veicolo legato al Milan) e Blueco Srl (riconducibile all’Inter).
Calvelli, membro del CdA del club rossonero, nonché CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners, va a sostituire come consigliere il CFO Stefano Cocirio aggiungendosi a Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente, Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter), Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree), Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan) e Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird).
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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