E' finita ufficialmente, con l'ultima partita della stagione, l'avventura non proprio entusiasmante con la maglia dell'Olympique Marsiglia di Benjamin Pavard, che aveva raggiunto il club francese in prestito nell'ultimo giorno del mercato estivo. Il difensore ora tornerà all'Inter, in attesa di capire quali saranno i piani della dirigenza di Viale della Liberazione per lui.

"Indossare questa maglia rimarrà un'esperienza indimenticabile nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare il massimo in campo e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con tante emozioni, preziose lezioni apprese e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. Un grande in bocca al lupo all'OM per il futuro", ha scritto il nazionale transalpino nel suo messaggio d'addio all'OM pubblicato su Instagram all'indomani della sfida vinta 3-1 dal Marsiglia a spese del Rennes. 

Sezione: Copertina / Data: Lun 18 maggio 2026 alle 20:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.