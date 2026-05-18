E' finita ufficialmente, con l'ultima partita della stagione, l'avventura non proprio entusiasmante con la maglia dell'Olympique Marsiglia di Benjamin Pavard, che aveva raggiunto il club francese in prestito nell'ultimo giorno del mercato estivo. Il difensore ora tornerà all'Inter, in attesa di capire quali saranno i piani della dirigenza di Viale della Liberazione per lui.

"Indossare questa maglia rimarrà un'esperienza indimenticabile nella mia carriera e nella mia vita. Ho sempre cercato di dare il massimo in campo e di rappresentare questo club con rispetto e dedizione. Me ne vado con tante emozioni, preziose lezioni apprese e il ricordo di uno spogliatoio rimasto unito fino alla fine. Grazie al club, allo staff, ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che ci hanno sostenuto in questa stagione. Un grande in bocca al lupo all'OM per il futuro", ha scritto il nazionale transalpino nel suo messaggio d'addio all'OM pubblicato su Instagram all'indomani della sfida vinta 3-1 dal Marsiglia a spese del Rennes.