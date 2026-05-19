Comincia a delinearsi in maniera quasi totale la composizione della prossima Champions League. Spagna, Inghilterra e forse Germania avranno cinque squadre nel tabellone principale: le prime due per essere arrivate in testa al season ranking, la terza qualora il Friburgo dovesse battere l'Aston Villa in finale di Europa League.

Italia e Inghilterra sono le nazioni con più club in bilico, in particolare la Serie A rischia di avere fuori sia Juventus che Milan, significherebbe non vedere in campo nove successi nel torneo (i due dei bianconeri e i sette dei rossoneri). Un flop equiparabile solo a un'eventuale assenza del Liverpool, che però è vicino a tagliare il traguardo (c'è una piccola speranza per il Bournemouth). Dalla Premier tornerà il Manchester United, che ha saltato le ultime due edizioni. Out, rispetto a un anno fa, Tottenham e Chelsea.

Tornano dalla Bundesliga sia Lipsia che Stoccarda accanto a Bayern Monaco e Borussia Dortmund. In Spagna è dentro il Betis Siviglia, quinto in Liga, dopo ventuno anni di assenza.

Resta la formula, con un sorteggio nel quale i club verranno divisi in quattro fasce ognuna con nove componenti, per arrivare a trentasei. I premi Uefa andranno dai circa 50 per chi viene eliminato subito fino ai 140 circa che solitamente incassa la vincitrice. Sarà un'edizione che difficilmente non risentirà del Mondiale a 48 squadre con chiusura il 19 luglio. Prima giornata già l'8-9 settembre, la seconda oltre un mese dopo (13-14 ottobre), complice la pausa per le nazionali. Chiusura il 5 giugno 2027 a Madrid.