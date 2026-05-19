Iniziano ad essere sempre più insistenti i rumors che riguardano Antonio Conte, secondo le cronache vicinissimo a lasciare la guida del Napoli. A mettere praticamente il punto sulla questione è Fabrizio Romano che qualche minuto fa ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale l'ex allenatore dell'Inter ha praticamente già detto addio al club partenopeo.

L'allenatore leccese ha deciso saluterà la squadra con la quale ha vinto lo scudetto 2024/25: la decisione è presa. La rottura è irrimediabile e il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis è già stato informato a tempo debito. Secondo quanto svelato da Romano la decisione non è recentissima, al contrario, Conte avrebbe già informato ADL circa un mese fa: lascerà Napoli senza indennità di rescissione né accordo con altre squadre. Per il futuro del tecnico salentino si potrebbe aprire uno scenario legato al ritorno in Nazionale anche se non c'è nulla di firmato.