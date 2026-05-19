Il futuro di Alessandro Bastoni sembra sempre più legato a quello dell'Inter. Della situazione del centrale nerazzurro si legge oggi sul Corriere dello Sport. La festa per le vie della città e poi in piazza Duomo ha visto il giocatore come uno dei più acclamati: quando si è arrivati a lui, i decibel si sono alzati e il diretto interessato ha risposto portandosi la mano sul cuore. L'ambiente ha dato il suo responso: Bastoni non deve muoversi da Milano.

E in effetti oggi un addio del giocatore sembra molto più improbabile rispetto a qualche settimana fa. Il Barcellona ci ha provato, ma di recente ha fatto filtrare (contrariamente a quanto era avvenuto in precedenza) di aver spostato altrove le proprie mire, probabilmente anche perché ritiene di poterci arrivare più facilmente.

In cuor suo lo stesso Bastoni, reduce da un periodo complicato dopo il caos per la partita con la Juventus e l'eliminazione della nazionale contro la Bosnia in una partita nella quale è stato anche espulso, ha capito che difficilmente potrà trovare altrove un affetto come quello che gli è stato manifestato nell'ultimo periodo dagli interisti. Il suo contributo ai successi recenti della società è stato enorme e lui stesso ha consolidato negli anni un legame testimoniato proprio da quanto avvenuto domenica tra lo stadio e la città.