L'incontro nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione tra Cristian Chivu e la dirigenza nerazzurra, oltre a definire i dettagli del rinnovo contrattuale dell'allenatore è servito anche per fare il punto sul mercato che presto potrà accendersi. Direttamente dagli studi di Sky Sport, l'esperto in materia Gianluca Di Marzio, oltre a confermare che il meeting è servito a programmare la nuova stagione è andato più nello specifico sottolineando come in queste 3 ore circa di chiacchierata si sono gettate le basi per il futuro, mettendo sul tavolo alcune idee.
Si è parlato di come sostituire i partenti a scadenza di contratto, di chi potrebbe rinnovare e del sistema di gioco che Chivu vorrebbe adottare per la prossima stagione, provando quel 3-4-2-1 (o 3-4-1-2) che aveva in mente l'estate scorsa ma che ha preferito lasciare chiuso nel cassetto puntando sulla famigliarità dei callciatori con il classico 3-5-2 in una fase in cui bisognava lavorare più sulla testa che sulla tattica. Ovviamente, il nuovo assetto richiederebbe l'arrivo di un calciatore con caratteristiche specifiche come Nico Paz. E non necessariamente sarebbe l'argentino, viste le difficoltà che si incontrerebbero in una trattativa con il Real Madrid, ma un profilo che possa avere determinate qualità tecniche e tattiche.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 15:27 Di Marzio: "Sbravati all'Atalanta, l'Inter conferma Tarantino"
- 15:12 Jones, assist all'Inter: un emoji complica il rapporto con Slot
- 15:00 Materazzi: "Chivu, la dirigenza non sbaglia da 20 anni. Cardinale? Grazie"
- 14:45 Camano: "Su Gila non c'è nulla. Per Lautaro esiste solo l'Inter"
- 14:28 From UK - Il Liverpool pensa a Dumfries per risolvere un problema
- 14:12 In sede anche il tema tattico. Chivu vorrebbe cambiare assetto
- 14:07 Giudice sportivo, multa di 20mila euro al Genoa. Stop per 11 giocatori
- 13:53 Trofeo dell'Amicizia Sportiva, nell'Inter U23 un volto nuovo
- 13:48 L'ex vice allenatore di Chivu: "Cerca sempre di uscire dalla comfort zone"
- 13:40 videoFinito l'incontro in sede tra Chivu e la dirigenza: i temi trattati
- 13:30 Scontri in Inter-Torino a Monza, 20 Daspo per i tifosi granata
- 13:24 Doblete per Chivu: da Stankovic a J. Cesar, i messaggi degli ex compagni
- 13:15 Cherubini: "Ero convinto che Chivu potesse reggere il contesto Inter"
- 13:15 FOTO - La nuova maglia Home è già in esposizione nei negozi
- 13:10 Chivu e l'infortunio alla testa: il ricordo di Turazzi e Pellissier
- 13:01 Sport - Inter su Araujo, ma il Barça non vuole privarsene. E Vuskovic...
- 12:56 Zoff elogia l'Inter: "La sua continuità ha fatto la differenza"
- 12:42 Capello: "Chivu? C'è un pezzetto di Capello nel modo in cui lavora"
- 12:28 Serata di riconoscimenti per le ragazze dell'Inter Women
- 12:25 Romano: "Nico Paz, club italiani e stranieri aspettano la decisione del Real"
- 12:21 HLN - Il Bruges spera di trattenere Stankovic. E lui sarebbe d'accordo
- 12:14 Galvagno accende il 1° turno dei playoff Primavera: "Passare a Cesena è difficile"
- 12:07 L'Inter lavora al futuro: pronto un contratto da pro per Peletti
- 12:00 videoA TUTTO LAUTARO: "Dopo il MONDIALE ero DEVASTATO. Poi è cambiato TUTTO perché..."
- 11:55 TS - Torino, occhi su Seba Esposito: Inter alla finestra per la rivendita
- 11:47 Ferrara: "Inter, Scudetto strameritato. Conte? La sua storia parla chiaro"
- 11:36 Simonelli: "Tennis? Il calcio è un'altra cosa: a Milano in 400mila"
- 11:26 Nico Paz, Mondiale a rischio? Un medico in arrivo dall'Argentina
- 11:16 TS - Mercato, l'Inter punta ai 100 milioni. Senza toccare i big, ma con un'eccezione
- 11:02 Condò: "Inter male negli scontri diretti? Falso, ecco i numeri"
- 10:48 De Vrij, apertura al rinnovo annuale: discorsi in corso con l'Inter
- 10:38 Chivu nella sede dell'Inter: rinnovo del contratto e mercato sul tavolo
- 10:34 TS - Da Nico Williams a Nico Paz: Oaktree vuole il colpo mediatico
- 10:20 Il momento è arrivato: ecco svelata la nuova maglia Home 2026/27 dell'Inter
- 10:06 D'Ambrosio e il confronto con Darmian: "Tra me e lui una differenza"
- 09:52 GdS - Champions League, quadro partecipanti quasi delineato. E si parte in anticipo
- 09:38 GdS - Budget Oaktree da non meno di 50 milioni, ma con una postilla
- 09:24 GdS - Pavard torna per ripartire: non è nei piani dell'Inter e di Chivu
- 09:10 I pensieri di addio, l'intervista post-Mondiale, Chivu-Inzaghi: le parole di Lautaro
- 08:56 CdS - Bastoni-Inter, addio sempre più lontano: che risposta dalla piazza
- 08:42 CdS - Vuskovic e Araujo, nuovi nomi per la difesa dell'Inter: il punto
- 08:28 CdS - Stankovic, Chivu è stato chiaro. Rivenderlo? Solo in un caso
- 08:14 GdS - Calhanoglu e Thuram, niente Bologna. Lautaro c'è. E per gli altri...
- 08:00 Lautaro: "Se non mi cacciano chiudo all'Inter. Per raggiungere Meazza serve che..."
- 00:00 Castelli, fossati e coccodrilli
- 23:50 Lazio, Lotito: "Stagione assurda. Europa? Avessimo vinto la Coppa Italia..."
- 23:35 Man. City, fine di un'era: Guardiola pronto a dire addio a fine stagione
- 23:20 Inter, domani alle 10 si alza il velo sulla maglia home 2026-27
- 23:05 Brasile, i convocati per il Mondiale: niente da fare per Carlos Augusto
- 22:50 Chivu: "Lo scudetto più bello? Il prossimo". Bastoni e Dumfries, bocche cucite sul futuro
- 22:35 La saggista Suardi: "Aristotele e Seneca avrebbero apprezzato Chivu"
- 22:21 Malagò: "Prossimo ct della Nazionale? Irresponsabile anticipare qualcosa"
- 22:07 Mkhitaryan: "Futuro? Ho ancora fame. Questo gruppo merita rispetto"
- 21:53 Inter, proseguono le celebrazioni: festa privata in una location suggestiva
- 21:38 Turchia, i pre-convocati per il Mondiale: Calhanoglu presente
- 21:24 Nagatomo al Mondiale a 39 anni, Cassano: "Meritato, qualcosa di unico"
- 21:10 Abete: "Prossimo ct dell'Italia? Non voglio danneggiare nessuno"
- 20:55 Pavard saluta l'OM e torna all'Inter: "Me ne vado con tante emozioni"
- 20:41 Toni: "Lewandowski? Mi piacerebbe. Però Inter, Milan e Juve..."
- 20:27 videoQuando il tifo non è solo tifo. La supplica di un tifoso a Bastoni
- 20:13 Sommer: "Su Yamal la parata più difficile. Critiche sull'altezza? Vi spiego"
- 19:59 Vasco Rossi: "Felice di questo scudetto. È il più meritato"
- 19:44 Grosso su Muharemovic: "Giocava poco l'anno scorso, poi ha alzato il livello"
- 19:30 Bologna, Italiano: "Napoli-Atalanta-Inter? Temevamo di faticare, invece..."
- 19:16 Presentato il 'Festival della Serie A', De Siervo: "Il calcio è della gente"
- 19:01 SI - Club di Premier e Bundesliga osservano Bisseck: la posizione dell'Inter
- 18:46 Striscioni anti-Milan di Thuram: la Procura FIGC apre un fascicolo
- 18:32 Dall'Argentina - Il Barcellona contatta l'agente di Lautaro: i dettagli
- 18:18 Continua il magic moment di Serantoni, il bomberino col caschetto in stile Chivu
- 18:04 Parma, Notari: "Il mio futuro? La colpa è di chi scrive"