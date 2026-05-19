Con la stagione conclusa senza post season, sfiorata fino all'ultima giornata di campionato, l'Inter U23 allenata da Stefano Vecchi si sta tenendo impegnata in amichevoli e tornei. Il prossimo è in programma il 19 maggio ed è nello specifico il 'Trofeo dell'Amicizia Sportiva'. Le partecipazioni sono di un certo livello, visto che verranno coinvolti: Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro.

Il torneo si disputerà al Centro Tecnico Federale 'Don Alberto Seri' di Solomeo (PG): le semifinali sono in programma martedì 19 maggio alle 17 e alle 18.15, mentre le finali per il 3º posto e per il titolo si giocheranno mercoledì 20 maggio alle 11 e alle 12.15.

Nell'occasione, ci sarà un volto nuovo tra le fila dell'Inter. Si tratta del portiere lettone Robert Apsits, in prova dalla Virtus Francavilla.