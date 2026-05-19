Lo speciale 'Chivu d'Italia', realizzato da Sky Sport per celebrare la vittoria del double nazionale dell'Inter con il tecnico romeno alla guida, si chiude con una carrellata di messaggi di quattro ex compagni di squadra. Si parte con le parole di Julio Cesar: "Sono molto contento per te, fratellone. Sei un grande, un grandissimo amico. Meriti tutto quello che ti sta succedendo. Sei un ragazzo incredibile, un abbraccio", le parole di JC.

Gli fa eco Goran Pandev: "So quanto tieni a questa maglia, conoscendoti so che non ti fermerai qua. Ti auguro di riportare il Triplete a casa, sono convinto che ce la farai".

Quindi è il turno di Ivan Cordoba: "Sei stato fantastico, so il lavoro che c'è dietro per arrivare a questi momenti felici".

Chiude la serie di interventi Dejan Stankovic: "Hai fatto un lavoro enorme, tutti direbbero che è facile vincere, ma tu lo sai che non è così. Questo mestiere è duro, solo tu e il tuo staff sapete cosa avete passato quest'anno. Complimenti fratello mio, ti voglio bene".