Non si è ancora esaurita la sbornia per la doppietta scudetto-Coppa Italia in casa Inter. A due giorni dal bagno di folla tra San Siro e le vie di Milano, Federico Dimarco ha ripensato al meraviglioso traguardo raggiunto dalla squadra di Cristian Chivu, capace di laurearsi campione nazionale per la 21esima volta nella sua storia e di mettersi sul petto la stella d'argento con la decima coccarda: "Uno per la nostra gente, due per la storia. Un DOUBLE da impazzire!", ha scritto Dimash sul suo profilo Instagram. Allegando una carrellata di foto in cui è protagonista dal Meazza in Duomo, ovvero il punto iniziale e finale della parata sul pullman scoperto che ha colorato la città di nerazzurro.