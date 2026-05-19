Chi ci prova sa a cosa va incontro. Provare a strappare ad Alejandro camano notizie di mercato è impresa ardua, perché da esperto quale è si limita sempre a dichiarazioni che non spostano gli equilibri, preferendo limitare i discorsi più concreti ai contesti e gli interlocutori giusti. Ed ecco che anche rispondendo alle domande di Napoli Network sul futuro di Mario Gila, in scadenza di contratto con la Lazio fino al giugno 2027, l'agente non si sbilancia più di tanto: “Non posso parlare di calciomercato per un motivo semplice: non c’è niente. È felice alla Lazio, dove ha ancora un altro anno di contratto. È concentrato sugli ultimi impegni stagionali. Sono contento della sua crescita. Il suo rapporto con Sarri è straordinario. Aggiungo che la maturazione calcistica di Gila è dovuta anche al mister".

Camano è naturalmente anche l'agente di Lautaro Martinez, che sicuramente non è argomento di mercato ma merita di essere acclamato: "È felicissimo dopo questa stagione, non potrebbe essere altrimenti: è uno degli attaccanti più forti al mondo e non mi soprende che possa piacere ai top club mondiali. Ma è felicissimo dell’Inter e, per lui, esiste solo l’Inter”. Esattamente lo stesso concetto espresso dal Toro nell'intervista alla Gazzetta dello Sport.