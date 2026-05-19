Cambio di agente per Yann Bisseck che si unisce all'agenzia di Giovanni Branchini, la Branchini Associati. A darne l'annuncio è la stessa agenzia di procuratori attraverso un post pubblicato su Instagram: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra agenzia a Yann Bisseck!", la prima frase del post pubblicato. 

"Difensore moderno e ricco di personalità, unisce grandi doti fisiche a un’ottima tecnica, esaltata dalla velocità che lo contraddistingue, rendendolo così uno dei difensori più forti e completi al mondo - prosegue il testo che accompagna una foto del difensore nerazzurro in compagnia dei nuovi rappresentanti -. Con esperienza internazionale e una mentalità vincente, Bisseck rappresenta il profilo di un potenziale grande campione. Un sentito ringraziamento a Verde Sports Consulting, nella persona di Yusuf Kandemir, per il fondamentale supporto e l’eccellente collaborazione che hanno permesso di raggiungere questo traguardo".

Sezione: Copertina / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 19:36
Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.