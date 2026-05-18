Le migliori agenzie di procuratori internazionali hanno messo gli occhi su Yann Bisseck, giocatore che si è imposto come titolare nell'Inter che quest'anno è stata capace di vincere il doblete nazionale con Cristian Chivu alla guida. Secondo Sportitalia, tra quelle più attente alla situazione del centrale tedesco, attualmente seguito dall'agente Yusuf Kandemir, c'è quella di Giovanni Branchini, che sembra essere al momento in pole position per affiancarlo.

La decisione definitiva del giocatore dovrebbe arrivare a breve, secondo il giornalista Gianluigi Longari, e potrebbe orientarne il futuro, visto che alla finestra ci sono club di Premier League e Bundesliga, con il Bayern Monaco tra i club interessati. Tuttavia, spiega sempre Longari, il club nerazzurro non ha intenzione di privarsi dell'ex Aarhus, il quale non ha mai nascosto il fatto di trovarsi molto bene a Milano.

Recentemente, parlando con Marialuisa Jacobelli per il podcast 'The Climb', Bisseck ha spiegato che vuole essere un giocatore centrale per la propria squadra: "Voglio dimostrare che non sono solo un buon giocatore, un giocatore utile, ma molto, molto importante per la squadra. Voglio essere un pilastro, essere un giocatore di cui si sente la mancanza quando non c'è. Voglio che si dica: "Bisseck non gioca, ora cosa facciamo?'. Sono sulla strada giusta, sono cresciuto tanto da quando sono arrivato qua", ha detto Bisseck.