Roberto Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Atalanta, ha parlato a margine del Premio Brembo, il riconoscimento che annualmente la società bergamasca assegna ai giovani atleti del settore giovanile che si distinguono non solo per le prestazioni sul campo, ma soprattutto per i valori umani, il comportamento e il rendimento scolastico: “Noi ragioniamo prima come uomini, donne, studenti, e poi eventualmente calciatori e calciatrici. Sappiamo quanto sia bassa la percentuale di chi vivrà di calcio, è una particolarità dell’Atalanta e il Premio Brembo rappresenta proprio un’occasione per sottolinearlo”.

Un bilancio dell’annata a livello giovanile? “Dipende se vogliamo ragionare in base ai risultati o in base alla mission. Io credo che il bilancio sia estremamente positivo, perché legato alla crescita dei ragazzi e al lavoro fatto con le persone”, afferma Samaden, qualche giorno dopo la delusione della formazione orobica Under 20 che proprio all'ultima curva della regular season ha perso il posto per i playoff Scudetto superata dall'Inter grazie alla vittoria sul Genoa e al contemporaneo ko della Dea in casa della Juventus.