Mentre in Italia da tempo emergono voci sulla decisione dell'Inter, già presa, di riportare a Milano Aleksandar Stankovic pagando i 23 milioni concordati con il Bruges (e si vocifera che potrebbe persino essere ceduto subito per una ficra molto più alta), in Belgio raccontano di uno spiraglio per trattenere il centrocampista serbo ancora per un'altra stagione. A farlo è HLN, che dopo aver ricordato la situazione contrattuale tra i due club ha sottolineato come dall'Inter non sia ancora arrivato alcun segnale al Bruges circa la volontà di far valere l'opzione di recompra. Nessuna comunicazione ufficiale, dunque, anche se c'è tempo fino al 15 giugno per esercitare il diritto in mano ai nerazzurri.

Questo contesto lascia ipotizzare che l'Inter possa decidere di lasciare il proprio canterano ancora una stagione al Bruges, che dal 16 giugno potrebbe anche valutare una cessione dello stesso, previo avviso alla società di Viale della Liberazione. In caso di acquirente interessato, comunque, i belgi dovrebbero versare all'Inter il 50% dell'eventuale plusvalenza e questo dettaglio li obbliga ad alzare, e di molto, la richiesta per Stankovic con conseguente allontanamento dei potenziali candidati al suo acquisto.

Altro aspetto importante, la volontà del giocatore: Stankovic vedrebbe di buon occhio la permanenza per un'altra stagione al Bruges, dove tornerebbe a disputare la Champions League e farebbe un ulteriore step in termini di crescita ed esperienza. Quanto basta per aumentare la speranza nei tifosi di poterlo rivedere anche nella nuova stagione con la loro maglia.

Sezione: News / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 12:21
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.