Con due giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato, due settimane fa il Porto ha festeggiato la conquista del titolo di Portogallo numero 31 della propria storia. Il primo da allenatore per Francesco Farioli, il giovane tecnico italiano capace di trascinare di Dragoes alla conquista di un trofeo che nelle bacheche del club biancoblu da quattro stagioni. Parlando ai microfoni della RTP, la televisione di Stato lusitana, Farioli ha rivelato come nella scelta di guidare il Porto abbiano inciso le referenze di uno storico ex allenatore del club: "Ho avuto l'opportunità di incontrare José Mourinho in passato. Ho parlato con lui prima di venire qui, in estate, quando allenava il Fenerbahçe. E mi ha descritto cosa rappresenta il Porto. Mi ha dato un'incredibile testimonianza sulla città e sul club. E penso che il suo legame con questo club e la sua gratitudine nei suoi confronti saranno eterni, per quello che ha fatto per riportare il club ai massimi livelli del calcio europeo".

Farioli non fa mistero di ritenere lo Special One, che dopo l'esperienza da allenatore del Benfica è pronto al clamoroso ritorno al Real Madrid, "un punto di riferimento. Da tifoso italiano e da ragazzo cresciuto guardando la Serie A, non dimenticherò mai l'Inter di Mourinho, quello che sono stati capaci di fare, lo spirito di unità che hanno dimostrato nelle competizioni che hanno vinto. Tra di noi c'è un incredibile rispetto".