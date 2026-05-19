L' amichevole tra la nazionale greca e l'Italia, seconda uscita di Silvio Baldini come CT ad interim degli Azzurri, inizialmente prevista per il 7 giugno, è ancora in forse. Alla Federcalcio greca e al commissario tecnico della Nazionale ellenica Ivan Jovanovic non piace assolutamente la prospettiva che l'Italia possa scendere in campo con la squadra Under 21. L'amichevole del 7 giugno sarà l'ultima prima dell'inizio della Nations League per la Grecia, quindi la dirigenza tecnica desidera un avversario forte e competitivo.



A tal fine, la scorsa settimana ci sono stati contatti tra le due Federazioni calcistiche per trovare una soluzione, dato che la squadra greca non vuole giocare contro la Nazionale giovanile italiana. Trovare un altro avversario degno di nota è un'impresa ardua, poiché la maggior parte delle amichevoli sono state annullate in vista dell'inizio dei Mondiali nordamericani. L'EPO, la Federcalcio ellenica, sta valutando le varie opzioni, ma in ogni caso il margine di manovra è ristretto.