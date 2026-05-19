Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha annunciato la rosa della nazionale brasiliana per i Mondiali del 2026, che inizieranno in Brasile il 13 giugno. Sono stati convocati 26 giocatori, tra i quali non figura Carlos Augusto, difensore dell'Inter che le indiscrezioni delle ore precedenti davano come possibile partente verso il Nord America, ma alla fine è stato scavalcato dall'ex juventino Alex Sandro. La lista preliminare richiesta dalla FIFA, compilata dall'italiano, conta però 55 nomi; quindi, ci sono ancora 29 nomi che potrebbero tornare in gioco in caso di infortuni o indisponibilità dell'ultima ora, almeno fino a poche ore prima del fischio d'inizio della gara inaugurale dei Mondiali della Seleçao contro il Marocco, e il giocatore nerazzurro è tra questi. Una volta iniziato il torneo, il cambio può avvenire solo nel ruolo di portiere.

Tra i nomi presenti in lista d'attesa, figurano anche quelli del portiere Bento, dei difensori Alexsandro Ribeiro e Thiago Silva, dei centrocampisti Andrey Santos, Ederson e Joao Gomes e degli attaccanti Gabriel Jesus, Joao Pedro e Richarlison.