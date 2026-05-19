A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, sono dodici i giocatori che salteranno l'ultima giornata della Serie A 2025-26 per squalifica: si tratta di Rovella (Lazio), Wesley (Roma), Ranieri (Fiorentina), Caracciolo (Pisa), Vitinha (Genoa), Gagliardini (Hellas Verona), Kamara (Udinese), Maripan (Torino), Bremer (Juventus), Taylor (Lazio), Nuno Tavares (Lazio).

Entrano nella lista dei diffidati, invece, Danilo Veiga (Lecce), Ramadani (Lecce), Bonazzoli (Cremonese), El Shaarawy (Roma) Gabbia (Milan), Grassi (Cremonese), Hermoso (Roma), Gudmundsson (Fiorentina).

Quanto alle sanzioni per i club, al Genoa è stata inflitta un'ammenda di 20mila euro "per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sei minuti; per avere, inoltre, lanciato due monete che colpivano un Assistente alla schiena e a un braccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Ottomila euro, invece, al Lecce "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Duemila euro alla Roma per il lancio di un petardo e 1500 euro all'Atalanta per il lancio di un bottiglia di plastica nel recinto di giuoco.