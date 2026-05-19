Finalmente, dopo tanti rumors, edit e immagini 'rubate', l'Inter ha sollevato il velo dalla nuova maglia Home per la stagione 2026/27. E quello che spicca subito è la presenza di due patch graditissime: il tricolore e la coccarda della Coppa Italia. Come se in Viale della Liberazione aspettassero solo che gli eventi garantissero il completamento della maglia. Di seguito, il comunicato di lancio da parte del club:
Milano addosso. Con orgoglio.— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 19, 2026
Dove concentrazione e istinto si incontrano.
La nuova maglia è arrivata.
Scopri di più https://t.co/5YolsnYskU@nikefootball pic.twitter.com/jwfUQ6IJWS
FC Internazionale Milano e Nike presentano oggi il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27: una maglia che celebra il profondo legame tra il Club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design.
Per la nuova stagione, Nike si ispira all’anima sartoriale e all’eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell’Inter.
Il nuovo kit unisce infatti dettagli classici ed elementi moderni e innovativi, dando vita a una maglia capace di guardare al futuro senza perdere il legame con il passato. L’integrazione delle più avanzate tecnologie Nike contribuisce a creare una sintesi perfetta tra heritage e innovazione.
L’Home Kit 2026/27 è caratterizzato dalla combinazione dei colori Black e Lyon Blue, che rendono omaggio alla storica maglia dell’Inter del 1998, così come i dettagli in University Gold richiamano il giallo dello swoosh Nike e del logo del Club di quel kit iconico.
Il ritorno del colletto reinterpreta in chiave contemporanea un dettaglio classico del passato, mentre al suo interno l’Inner Pride recita “Made of Milano”, concept che riafferma il legame indissolubile tra l’Inter e la sua città. Un messaggio che si riflette anche nei dettagli grafici del kit: i bordi delle stripes presentano infatti una particolare finitura ispirata al taglio delle forbici da sarta, richiamo diretto alla tradizione sartoriale e manifatturiera milanese.
Il nuovo Home Kit 2026/27 sarà disponibile a partire da oggi, martedì 19 maggio, su store.inter.it, nike.com, negli Inter Store Milano, Castello e San Siro e nei Nike Store Corso Vittorio Emanuele e Loreto a Milano, a Roma nel Nike Store di Via del Corso e Roma Termini.
Dal 26 maggio, la nuova maglia Home potrà essere acquistata anche presso i rivenditori selezionati.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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