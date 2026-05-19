Vice allenatore di Cristian Chivu nella sua prima esperienza tra i professionisti a Parma nella scorsa stagione, Antonio Gagliardi parla così del romeno a Sky Sport, nello speciale 'Chivu d'Italia' realizzato per celebrare il double conquistato sulla panchina dell'Inter: "Me lo ricordo tra i banchi di Coverciano, essendo io docente della scuola allenatori. E' una persona che cerca, assieme alle persone che lavorano con lui, di uscire costantemente dalla sua zona di comfort", le sue parole.

"Non era facile iniziare da esordiente a stagione in corso, con una squadra che in quel momento era retrocessa e che doveva affrontare sette delle prime otto avversarie in classifica nelle ultime tredici giornate. E' arrivato in tackle. Lui si definisce un 'dittatore democratico', ha chiosato Gagliardi.