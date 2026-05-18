Sul prato di San Siro, dopo l'incoronazione dell'Inter come squadra campione d'Italia 2025-26, Henrikh Mkhitaryan si è soffermato a parlare anche con i giornalisti di Radio TV Serie A: "Il merito di queste vittorie è del gruppo, abbiamo fatto una grandissima stagione, soprattutto considerando quello che è successo in quella passata - le sue parole -. Abbiamo trovato la forza, facendo vedere che siamo capaci di vincere ancora. Siamo strafelici per questo traguardo, ora bisogna andare avanti".

Queste vittorie cancellano quanto successo l'anno scorso?

"Anche i momenti negativi rimangono nei nostri cuori, nel senso che abbiamo fatto un grandissimo lavoro per arrivare lì. Poi, è vero, abbiamo perso tutto ma è quello che ci ha dato forza per restare uniti e credere di potercela fare cambiando qualcosa. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto il 21esimo scudetto e non era facile. Abbiamo fatto vedere che questo gruppo merita rispetto".

Chivu ti ha dato fiducia.

"Non solo a me, ma a tutti i miei compagni. Sin dal primo giorno ci ha fatto capire che dovevamo crederci, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. Alla fine, abbiamo visto cosa è successo".

Non hai deciso il tuo futuro, ma ti senti ancora un giocatore di livello?

"Con l'età che avanza posso dire che è più difficile recuperare e giocare. Faccio di tutto per restare in alto, ho ancora fame di giocare. Nei prossimi giorni parlerò con la società e vedremo cosa fare".