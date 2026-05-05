La vittoria dello scudetto dell'Inter fa esultare i tifosi nerazzurri sparsi per il mondo, non solo in Italia e a Milano. Domenica sera i nerazzurri hanno battuto 2-0 il Parma con le reti di Thuram e Mkhitaryan, strappando il 21esimo scudetto con tre giornate d'anticipo rispetto alla fine del campionato. La festa interista, partita da San Siro e proseguita fino a Piazza Duomo (come raccontato anche dalle immagini raccolte dalla nostra redazione), ha attraversato anche la Manica, sbarcando fino all'Inghilterra e alla città di Londra.

Dai pub alle strade, passando per la metropolitana: FcInterNews.it vi propone le immagini più belle dell'esplosione interista in salsa british, dal triplice fischio del match fino ai cori e agli striscioni che hanno invaso la capitale inglese per celebrare il tricolore conquistato dalla squadra di Chivu.