Come previsto, dopo i festeggiamenti per il Double, in casa Inter si inizia a fare sul serio in vista della prossima stagione, che va programmata nei minimi dettagli e con le tempistiche giuste. Già da stamattina nella sede di Viale della Liberazione è in corso un meeting alla presenza di Cristian Chivu (arrivato intorno alle 10), l'eroe di questa annata vincente, durante cui si pianificherà con la dirigenza la campagna acquisti e soprattutto si deifniranno gli ultimi dettagli del prolungamento contrattuale fino al 2029 dell'allenatore romeno, che avrà sempre di più un ruolo da manager e, di conseguenza, maggiore influenza nella fase decisionale che riguarda la squadra.
L'accordo attuale di Chivu è fino al 2027 e verrà prolungato per altri due anni a cifre più alte, adeguandolo ai contratti degli altri top allenatori dei quali ha dimostrato di essere ampiamente all'altezza nonostante un curriculum meno ricco. L'incontro di oggi, sostiene la Gazzetta dello Sport, serve anche a pianificare il mercato. Saluteranno diverse colonne come Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi, forse Stefan de Vrij (ha chance di rinnovare per un altro anno). Da capire la situazione legata ad Alessandro Bastoni, più vicino alla permanenza, e anche quella legata al portiere.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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