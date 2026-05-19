Michele Sbravati entrerà nei quadri dirigenziali del Settore giovanile dell'Atalanta, secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il dirigente, dopo la separazione dalla Juventus, era stato vicino ad approdare prima all'Inter e poi alla Roma, ma alla fine l'ha spuntata la Dea: la famiglia Percassi e il responsabile del vivaio bergamasco, Roberto Samaden, hanno deciso di puntare fortemente su di lui. 

Il club nerazzurro, invece, andrà avanti con Massimo Tarantino, che ha assunto la carica di direttore del vivaio ormai tre anni fa, prendendo il posto proprio di Samaden. 

Sezione: Giovanili / Data: Mar 19 maggio 2026 alle 15:27
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.