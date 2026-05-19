Michele Sbravati entrerà nei quadri dirigenziali del Settore giovanile dell'Atalanta, secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Il dirigente, dopo la separazione dalla Juventus, era stato vicino ad approdare prima all'Inter e poi alla Roma, ma alla fine l'ha spuntata la Dea: la famiglia Percassi e il responsabile del vivaio bergamasco, Roberto Samaden, hanno deciso di puntare fortemente su di lui.

Il club nerazzurro, invece, andrà avanti con Massimo Tarantino, che ha assunto la carica di direttore del vivaio ormai tre anni fa, prendendo il posto proprio di Samaden.