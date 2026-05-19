Non c'è motivo di sorprendersi se si considera a rischio il futuro di Denzel Dumfries con la maglia dell'Inter. L'esterno neerlandese, pur ammettendo continuamente di essere felice a Milano, non ha mai nascosto il desiderio di fare un'esperienza in Premier League e in tal senso la clausola rescissoria da 25 milioni di euro potrebbe agevolerne i desiderata. Il livello raggiunto dall'ex PSV Eindhoven è ormai tale che il suo nome può fare gola anche alle big inglesi. Non a caso anche questa estate potrebbe essere al centro di voci di mercato più o meno concrete. Tra queste ce n'è una che lo riaccosta al Liverpool, come avvenuto lo scorso gennaio.

Secondo TeamTalk, l'entourage di Dumfries starebbe spingendo per un suo trasferimento al Liverpool e lo considerano la soluzione ideale a breve termine per i problemi che il club sta riscontrando nel ruolo di terzino destro. Il Liverpool si è mosso rapidamente per ingaggiare Jeremie Frimpong dopo la partenza di Trent Alexander-Arnold, ma la speranza a lungo termine del club era che Conor Bradley si affermasse come naturale successore sulla fascia destra della difesa.

Tuttavia, la crescita di Bradley è stata nuovamente ostacolata da problemi fisici e, secondo TeamTalk, il Liverpool sta ora valutando se potrebbe essere necessario un altro giocatore esperto in vista della prossima stagione. Di conseguenza, Dumfries si sta profilando sempre più come una possibilità concreta. Fonti interne hanno confermato che l'entourage di Dumfries e i suoi intermediari hanno informato i Reds sia della disponibilità del giocatore sia del suo forte desiderio di mettersi alla prova in Premier League.