Nico Paz sta aspettando di capire quali sono i progetti che il Real Madrid ha in mente per lui. Il fantasista argentino non ha mai nascosto di avere il sogno di tornare nel club del suo cuore, a cui è già legato da un contratto, ma vuole sapere che ruolo avrebbe nello scacchiere di José Mourinho, allenatore in pectore dei blancos.

Parallelamente, il Como spera ancora di poterlo trattenere un altro anno, soprattutto sfruttando la vetrina delle Coppe europee grazie alla storica qualificazione centrata con anticipo in questo campionato (dopo l'ultima giornata si capirà su quale palcoscenico giocheranno i lariani nella stagione 2026-27).

Oltre al Como, anche altri club in Italia e all'estero sono alla finestra per osservare le intenzioni degli spagnoli, con lo Special One che avrà ovviamente l'ultima parola sul tema. Le opzioni sul tavolo sono molteplici: permanenza un altro anno al Como, un altro prestito in un'altra squadra, una cessione definitiva oppure il ritorno a casa base. Lo ha rivelato Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube.