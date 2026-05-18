Ricco approfondimento sulle questioni di mercato di casa Inter proposto da Matteo Moretto dal canale Youtube di Fabrizio Romano dopo la conquista dello Scudetto, anche alla luce delle parole di Beppe Marotta a proposito dei giocatori in scadenza. Partendo da Henrikh Mkhitaryan, che ieri ha affermato di non avere ancora deciso se lasciare il calcio o meno: "Le parole dell'armeno confermano che entro fine stagione l'Inter parlerà con lui, e lui parlerà direttamente di Cristian Chivu il cui futuro è strettamente legato all'Inter. Mkhitaryan vuole capire il progetto sportivo dell'Inter e capire quali sono le intenzioni del club verso di lui. L'alternativa è il ritiro: l'idea c'è, si capirà nei prossimi giorni quale sarà il suo futuro".
Si parla poi di Alessandro Bastoni e della questione Barcellona: "Il club catalano aveva fatto netti passi avanti e il difensore aveva aperto al passaggio in blaugrana, facendo capire che avrebbe lasciato l'Inter solo per approdare in Catalogna. Ma il Barça, da diversi giorni, ha cominciato a fare diverse valutazioni sul tipo di investimento per questioni tattiche, con Hansi Flick che ha chiesto al direttore sportivo Deco di guardare altri profili. Il Barça aveva in mente un piano da 55-60 milioni più una contropartita. Il Barça propone gente come Hector Fort, Marc Casadò e Ferran Torres. Ci sono stati contatti indiretti ma non una trattativa diretta perché come detto Flick ha chiesto di guardare altrove", spiega Moretto. Bastoni che ieri, nel corso della festa in Piazza Duomo, ha risposto ai cori dei tifosi che chiedevano la sua permanenza battendosi la mano sul petto toccando il logo dell'Inter.
Il discorso si allarga a Denzel Dumfries, alla luce delle recenti dichiarazioni del calciatore neerlandese: "Se sarà attivata la clausola rescissoria? Bisogna stare attenti al futuro di Dumfries, perché un club di Premier League pare pronto a pagare questa somma". Chiusura sul rinnovo di Cristian Chivu: "La volontà delle parti è quella di andare avanti insieme, non ci sono dubbi sul rinnovo. Rappresenta la scommessa vinta dell'Inter, un allenatore che ha dimostrato di valere tanto. Capiremo quale sarà la nuova durata del contratto".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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