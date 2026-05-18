L'ambizione è sempre la stessa, ormai non la nasconde più. Nel contesto dei festeggiamenti per la Coppa Italia e lo Scudetto, Josep Martinez ha ammesso candidamente di voler diventare titolare dell'Inter nella prossima stagione e le ultime prestazioni avvalorano i suoi desideri. Sicuramente in Viale della Liberazione le riflessioni sono in corso e, in tal senso, la pista che portava a Guglielmo Vicario si è decisamente raffreddata. Questo perché l'intenzione della dirigenza è fare la scelta giusta evitando grossi investimenti, meglio se per un portiere futuribile. Ovviamente, dare fiducia allo spagnolo sarebbe la soluzione economicamente ideale, perché permetterebbe di risparmiare sull'acquisto di un titolare e richiederebbe solo la ricerca di un vice affidabile, meglio se esperto. Ma non sarà Yann Sommer. Lo svizzero ha infatti le idee chiarissime: non rimarrebbe a fare da vice e ha già rifiutato un biennale dal Basilea perché si sente in grado di giocare ancora a un livello top. Ergo, saluterà a fine contratto.

Cosa accadrebbe se invece la dirigenza dell'Inter non puntasse su Pepo Martinez? Andrebbe alla ricerca di un portiere pronto ma ancora giovane, che possa garantire continuità negli anni. Tra i profili seguiti c'è anche Zion Suzuki del Parma, classe 2002, reduce da due stagioni positive in gialloblu. Cristian Chivu lo conosce bene, avendolo allenato nella breve ma intensa esperienza in Emilia la scorsa stagione e le sue caratteristiche si sposano con quanto ricercato in un estremo difensore moderno, pur essendoci ancora margine per migliorare in certi fondamentali. A conferma dell'interesse, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, ieri al Sinigaglia era presente uno scout nerazzurro per osservare la prestazione (molto positiva) del giapponese contro il Como.

In linea di massima, se prevalesse la linea del nuovo portiere, gli uomini mercato dell'Inter si orienterebbero su un giovane di prospettiva, che non venga a costare più di una quindicina di milioni. Questo nella migliore delle ipotesi il budget stanziato per il ruolo. Con il Parma non sarebbe un problema intavolare una trattativa, magari aggiungendo una contropartita gradita a Carlos Cuesta. Tutto in divenire, ovviamente, per adesso in Viale della Liberazione stanno valutando i possibili scenari per i pali della prossima stagione. Martinez ha molte chance di essere promosso, ma per adesso non è ancora stata presa una decisione.